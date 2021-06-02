В Новокузнецке ОМОН устроил детский праздник

В честь Дня защиты детей совместно с фондом «Дети и молодежь -против терроризма и экстремизма» новокузнецкий ОМОН Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу провел традиционную акцию «Дорогую добра». Росгвардейцы открыли двери отряда для воспитанников детского дома и учащихся городских школ. Всего в гости были приглашены более двухсот ребят.

По традиции для детей подготовили обширную развлекательную программу. Стражи правопорядка познакомили школьников с вооружением, экипировкой и военной техникой. Все экспонаты можно было поддержать в руках, а некоторые из них примерить на себе.

Кроме этого, гостям предоставили возможность выполнить комплекс подвижных испытаний. Под руководством опытных наставников школьники преодолели полосу препятствий, где ребята смогли вдоволь набегаться и напрыгаться.

Самыми зрелищными на мероприятии стали показательные выступления сотрудников ОМОН. Штурм автобуса с условными террористами, служебные собаки и работа высотников. Яркие впечатления и незабываемые эмоции были обеспечены.

Организаторы признаются, что такие встречи остаются в памяти детей на всю жизнь.

- У нас так получается, что некоторые дети, которые ранее к нам приходили, - рассказал заместитель командира отряда по работе с личным составом Андрей Б., – в настоящий момент проходят службу в отряде. Поэтому, конечно, им это интересно.

После насыщенной программы юных горожан ждал обед с настоящей солдатской кашей.