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В Новокузнецке ОМОН устроил детский праздник

    В честь Дня защиты детей совместно с фондом «Дети и молодежь -против терроризма и экстремизма» новокузнецкий ОМОН Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу провел традиционную акцию «Дорогую добра». Росгвардейцы открыли двери отряда для воспитанников детского дома и учащихся городских школ. Всего в гости были приглашены более двухсот ребят.

    По традиции для детей подготовили обширную развлекательную программу. Стражи правопорядка познакомили школьников с вооружением, экипировкой и военной техникой. Все экспонаты можно было поддержать в руках, а некоторые из них примерить на себе.

    Кроме этого, гостям предоставили возможность выполнить комплекс подвижных испытаний. Под руководством опытных наставников школьники преодолели полосу препятствий, где ребята смогли вдоволь набегаться и напрыгаться.

    Самыми зрелищными на мероприятии стали показательные выступления сотрудников ОМОН. Штурм автобуса с условными террористами, служебные собаки и работа высотников. Яркие впечатления и незабываемые эмоции были обеспечены.

    Организаторы признаются, что такие встречи остаются в памяти детей на всю жизнь.

    - У нас так получается, что некоторые дети, которые ранее к нам приходили, - рассказал заместитель командира отряда по работе с личным составом Андрей Б., – в настоящий момент проходят службу в отряде. Поэтому, конечно, им это интересно.

    После насыщенной программы юных горожан ждал обед с настоящей солдатской кашей.

 

Культура
Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
02/06/2021
Культура
Общество
Новокузнецк

Новости Кузбасса

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