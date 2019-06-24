В Новокузнецке определили лучших газодымозащитников

Новокузнецкие пожарные на традиционных соревнованиях выяснили, в какой пожарно-спасательной части работают наиболее подготовленные газодымозащитники.

На старт соревнований вышли четырнадцать команд подразделений двух пожарно-спасательных отрядов гарнизона и Агентства по защите населения и территории Кемеровской области.

Соревнования состоят из двух этапов. На теоретическом участникам команд предстояло показать свои знания материальной части дыхательных аппаратов и умение правильно рассчитать время работы в них. За каждую ошибку добавлялись штрафные секунды, которые добавлялись ко времени прохождения практического задания.

Условия прохождения практического этапа максимально приближены к реальным на пожаре: со старта команда из трех газодымозащитников в дыхательных аппаратах проходит через "мышеловку", преодолевает высокий бум и, петляя по "змейке", выходит на следующую позицию для переноски двух тяжелых грузов (по 40 кг каждый). Перед выходом на заключительный этап команде предстояло сымитировать вскрытие двери с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

Заключительный этап трассы - дымокамера. Она представляет собой сложную конструкцию из качающихся полов, открывающихся в определенном направлении дверей, наполненную дымом и системами светового и звукового психологического воздействия. Газодымозащитникам необходимо не только выбрать единственно правильный путь к выходу, не разбив при этом состав звена, но еще и проложить рукавную линию и выйдя из задымленного помещения, поразить мишень подачей воды.

По результатам всех испытаний лучшим звеном газодымозащитной службы Новокузнецкого пожарно-спасательного гарнизона было признано звено ПСЧ-2. Это вторая победа подряд огнеборцев Кузнецкого района. Вторыми на пьедестал почета поднялись газодымозащитники ПСЧ-4. Третье время дня показала команда ПСЧ-3.

Лучшим газодымозащитником был признан помощник начальника караула пожарно-спасательной части №3 прапорщик внутренней службы Степан Ларионов.

С этого года в программу соревнований введено новое индивидуальное испытание. На нем одному из представителей каждой команды предстояло как можно дольше продержаться на 10 атмосферах в баллоне дыхательного аппарата. Техника дыхания «10 атмосфер» имеет практическое значение для пожарных, позволяя в затруднительных ситуациях, экономно расходуя имеющийся запас воздуха, дождаться помощи. Начальнику караула ПСЧ-2 Роману Бушуеву удалось продержаться на нем шестнадцать с половиной минут. Для сравнения, в обычном режиме, десяти атмосфер хватает примерно на две минуты.

Фото: Пресс- служба ФГКУ "11 отряд ФПС по Кемеровской области"