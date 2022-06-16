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В Новокузнецке осужден мужчина, тяжело ранивший своего родственника

14 июня 2022 года в Центральном районном суде Новокузнецка вынесен приговор мужчине 1954 года рождения, который обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему родственнику.

Обстоятельства совершения преступления весьма обыденны. Так, семейный праздник в кругу родных из-за чрезмерно выпитого алкоголя перешел в конфликт двух близких людей, в ходе которого подсудимый причинил своему оппоненту колото-резаное ранение в брюшную полость.

В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства подсудимый категорически не признавал свою вину и причастность к содеянному.

Однако государственным обвинителем прокуратуры Центрального района г. Новокузнецка в ходе судебного разбирательства последовательно и в полном объеме были предоставлены неопровержимые доказательства виновности подсудимого. Проведенный государственным обвинителем анализ всех обстоятельств совершенного преступления и показаний свидетелей, указали на несостоятельность версии подсудимого о его непричастности. В результате поддержки государственного обвинения помощником прокурора Центрального района г. Новокузнецка по данному уголовному делу был постановлен обвинительный приговор.

При вынесении приговора, суд учел возраст, семейное положение, состояние здоровья и иные характеристики личности подсудимого, а также тот факт, что извинения потерпевшему он не принес и вину в содеянном не признал, и назначил ему наказание в виде 3-х лет лишения свободы.

                                                                                                             

 

Заместитель прокурора района

С.В. Демченко

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kuzbassnews.ru
16/06/2022
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