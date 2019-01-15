В Новокузнецке осужден водитель мусоровоза, насмерть сбивший женщину

38-летний новокузнечанин приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии поселении за смертельное ДТП. В июле 2018 года во дворе одного из домов по улице Ноградская водитель мусоровоза нарушил ПДД, не убедившись в безопасности поворота направо и насмерть сбил 76-летнюю пенсионерку. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд признал мужчину виновным. Помимо 1,5 лет колонии, в течение 2 лет ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Фото: ГУ МЧД по Кемеровской области.