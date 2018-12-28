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В Новокузнецке осуждены «сканерщики»

В Новокузнецке осуждены «сканерщики», пытавшиеся похитить внедорожник стоимостью 2 500 000 рублей.

В апреле 2017 года из двора одного из домов по улице Запорожской был угнан автомобиль «Тойота Ленд Крузер 150» стоимостью 2 500 000 рублей.

В городе был объявлен план «Перехват». При появлении полицейского автомобиля угонщики бросили свою добычу на одной из улиц и скрылись.

Задержали их в Кемерово.

Оказалось, что в Новокузнецк молодчики приехали специально с целью угона машины: выбрали понравившуюся иномарку, при помощи приобретенного ими сканирующего электронного устройства проверили «Тойоту» на наличие маячков слежения, после чего отключили сигнализацию и запустили двигатель. Похищенный автомобиль они планировали перегнать в  «отстойник», после чего перепродать его или разобрать на запчасти.

Суд приговорил одного из «сканерщиков» к 5 годам 6 месяцам лишения свободы, а его подельника – к 4 годам 6 месяцам лишения свободы.

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kuzbassnews.ru
28/12/2018
Происшествия
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