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В Новокузнецке открылась зарядная станция для электрокаров

В южной столице Кузбасса начала функционировать станция для зарядки электромобилей. Инициатор развития сети заправочных станций – филиал «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») - «Кузбассэнерго – РЭС».

Зарядная станция расположена на территории наземного паркинга торгового центра «Планета» и может заряжать сразу два автомобиля. Пробная зарядка электромобилей пройдет завтра, 12 апреля в 11-00.  

В течение тестового периода водители экологического транспорта могут пользоваться зарядной инфраструктурой МРСК Сибири совершенно бесплатно. Любой владелец электрокара может получить карту клиента в Центрах обслуживания потребителей «Кузбассэнерго – РЭС» (г. Кемерово, ул. Кузбасская, 37а, пгт. Инской, ул. Фасадная 35 и г. Новокузнецк, пр. Советский, 43).

Энергетики уверены, что использование электротранспорта будет способствовать сохранению и улучшению экологии, а также развитию новых туристических направлений в регионе.

Напомним, первая публичная заправка в Кемеровской области появилась в 2017 году. В 2018 году по всех подразделениях «Кузбассэнерго – РЭС» было оборудовано 27 заправочных мест. Зарядные станции также появились у кемеровских торговых центров «Променад-2» и «Променад-3», в музее-заповеднике «Томская писаница». Быстрая зарядная станция смонтирована на трассе Кемерово – Новокузнецк (пятый километр от г. Ленинск-Кузнецкий). В 2019 году в Кемерове и Новокузнецке планируется установить еще 6 станций. Итого к концу года на территории области будет 39 мест, где водители электромобилей бесплатно могут заряжать свои электрокары.

Общество
kuzbassnews.ru
11/04/2019
Общество
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Новости Кузбасса

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