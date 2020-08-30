В Новокузнецке открыли движение по проспекту Метуллургов

Реконструированный участок проспекта Металлургов в Новокузнецке открыли для движения машин и общественного транспорта 29 августа, накануне празднования Дня шахтера. Работы на участке проспекта длиной 1,7 км завершили с опережением графика более чем на год — по проекту стройка должна была закончиться в конце 2021 года.
Реконструкция одной из главных магистралей города проводилась по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Стоимость контракта ― более 800 млн рублей. Работы на участке от вокзала до Пионерского проспекта протяженностью 1,7 км начались в ноябре 2019 года.
Кроме укладки нового дорожного полотна, дорожники установили новые опоры освещения, обустроили ливневую канализацию, на перекрестке проспекта Металлургов с улицей Кутузова уложили новые трубы тепло- и водоснабжения.
На данный момент продолжается реконструкция моста через реку Аба и прилегающего к мосту участка проспекта. Планируется завершить работы до конца октября.
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