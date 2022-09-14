В Новокузнецке открыли стелу "Город трудовой доблести"

В Новокузнецке состоялось торжественное открытие стелы «Город трудовой доблести». Местом для установки выбрали сквер имени маршала Г.К. Жукова. Его капитально отремонтировали, провели благоустройство. Теперь все пространство в этой части города выполнено в едином стиле.

Стелы «Город трудовой доблести» устанавливают во всех городах России, которые по указу президента РФ Владимира Путина удостоены этого почетного звания. Единое требование — стела должна быть выполнена в виде колонны с гербом города, в остальном можно дополнять конструкцию своими символами и формами, которые отражают значимые исторические факты и трудовые подвиги жителей.

Концепцию Новокузнецкой стелы и пространства вокруг разработал местный художник Илья Храбрый. 17-метровая скульптурная композиция с панорамой трудовых подвигов новокузнечан гармонично вписалась в архитектурный стиль центральной части города. Вокруг стелы возведено «кольцо», внутри которого смонтированы светодиодные панели для демонстрации видеоматериалов. Снаружи расположены черно-белые рисунки с сюжетами военных лет. В стеле много металла, который подчеркнет специфику города металлургов.

Сквер имени Г.К. Жукова в Новокузнецке будет зоной без алкоголя и курения. За соблюдением этих правил и в целом за порядком на новом городском объекте будут следить с помощью камер видеонаблюдения с высокой четкостью изображения.

В 2020 году в числе первых 20 российских городов президент РФ Владимир Путин присвоил Новокузнецку звание «Город трудовой доблести».

В 1942 и 1943 годах Кузнецкий металлургический комбинат выпускал треть всего советского чугуна, четверть стали и металлопроката. Из выплавленного в Кузбассе металла был изготовлен каждый четвертый советский снаряд, каждый второй танк. Половина всех советских боевых самолетов была сделана из кузнецкого алюминия.

Кроме того, что город ковал победу глубоко в тылу, 64 тысячи новокузнечан ушли на фронт, каждый четвертый из них не вернулся домой.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса