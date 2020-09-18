В Новокузнецке открылся цифровой колледж

В Новокузнецке состоялось открытие первой очереди Кузбасского колледжа архитектуры, строительства и цифровых технологий, который был капитально отремонтирован и оснащен современным высокотехнологичным оборудованием к финалу VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Специально к Национальному чемпионату WorldSkills Russia в колледже прошла масштабная реконструкция, на эти цели из областного бюджета направлено более 330 млн рублей. В ходе ремонтных работ, которые начались весной этого года, были полностью заменены системы водоснабжения и водоотведения, отопления и электроснабжения, отреставрированы фасад здания и помещений общей площадью более 4000 кв. м. На благоустроенной прилегающей территории заложена аллея выпускников «80 лет профессионально-технического образования».

Кроме того, в учреждении создана современная цифровая инфраструктура на базе мощного сервера и локальной вычислительной сети с высокоскоростным выходом в интернет. Она обеспечивает беспроводной стабильный доступ в Сеть в любой точке здания, а также позволяет решать научные и прикладные задачи на основе облачных технологий. Аудитории колледжа оборудованы интерактивными досками, компьютеризированными рабочими местами для преподавателей, системой видеонаблюдения в каждом кабинете. Современная мебель позволяет трансформировать учебные помещения в коворкинги, конференц-зоны или места для фриланс-работы.

Второй этап реконструкции колледжа начнется после окончания чемпионата, в октябре этого года. Планируется реставрировать помещения на третьем и четвертом этаже колледжа, отремонтировать большой актовый зал и спортивный зал.