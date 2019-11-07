В рамках нацпроекта «Образование» в Новокузнецке открылся второй в регионе детский технопарк «Кванториум-42».

Он расположен в Центре детского (юношеского) технического творчества «Меридиан». На создание технопарка из федерального и областного бюджетов было направлено 73,1 млн рублей (70,9 млн рублей – средства федерального бюджета). Кроме того, в рамках соглашения с Правительством Кузбасса компания РУСАЛ вложила 40 млн рублей на реконструкцию и отделку здания.



Детский технопарк рассчитан на 800 детей от 5 до 18 лет. С ними будут работать 12 педагогов, прошедших подготовку в «Сколково».



«Кванториум-42» будет работать по шести направлениям, которые выбраны в соответствии с приоритетами технологического развития Кузбасса и города Новокузнецка: «наноквантум», «энерджиквантум», «робоквантум», «IT-квантум», «дополненная и виртуальная реальность», «хайтек». Кроме того, направления связаны с профилями техникумов, колледжей и вузов города и области. Таким образом, процесс формирования образовательной и профессиональной траектории детей будет начинаться с раннего возраста.

Фото: пресс-служба АКО