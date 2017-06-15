В Новокузнецке открыты 4 пляжа и 1 место отдыха у воды

В Новокузнецке открыты для купания горожан пять объектов: пляжи «Пурга», «Юга -1,2», «Дельфин» и место массового отдыха Векборд парк «WODA».
Накануне дно акваторий водоемов в этих местах водолазами было обследовано и очищено от мусора.
В местах, необорудованных для купания, - установлены запрещающие знаки.
15/06/2017
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