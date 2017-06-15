В Новокузнецке открыты 4 пляжа и 1 место отдыха у воды

В Кузбасс возвращается летняя жара Ночью в пятницу, 16 июня, ожидается +10…+15 градусов. Днём будет жарко, как и в четверг. В субботу...

Актеры Новокузнецкого драмтеатра пожаловались на директора Коллектив актеров Новокузнецкого драмтеатра обратился в областной департамент культуры с жалобой на...

Синоптики прогнозируют тёплую погоду на неделе в Кузбассе Кузбасские синоптики рассказали о погоде на этой неделе. В ближайшие дни в Кемеровскую область...