В Новокузнецке отменят фейерверк на 9 мая

В администрации Новокузнецка приняли решение отказаться от фейерверка в финале празднования Дня Победы 9 мая.
Решение принято в связи с трагедией в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».
13/04/2018
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Правительство России расширило круг получателей пособий в связи с гибелью людей в результате пожара...
|
Власти Новокузнецка отказались от салюта в День Победы.
|
По версии следствия, экс-глава кемеровского Госстройнадзора не приняла мер по пресечению...
|
13 апреля на заседании Центрального районного суда Кемерова сообщили информацию о том, что срок...