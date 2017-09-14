В Новокузнецке отопительный сезон начнется на день раньше

Резкое понижение температуры воздуха и неблагоприятный прогноз синоптиков привело власти Новокузнецка к решению начать отопительный сезон в городе на день раньше.
С 14 сентября начинается предварительная постановка тепловых сетей на циркуляцию и подключение объектов социальной сферы, жилищного фонда и прочих объектов в соответствии с графиком поэтапного подключения систем теплопотребления.
В администрациях районов Новокузнецка начинают свою работу "горячие линии" для населения по вопросам теплоснабжения.
О проблемах с обеспечением теплоснабжением горожане могут сообщить по следующим телефонам:
•Центральный район – 32-22-34 (в рабочие дни с 8.30 до 17.30), 32-22-58 (с 17.30 до 8.30 в выходные и праздничные дни -круглосуточно).
•Куйбышевский район – 32-07-31 (в рабочие дни с 8.30 до 17.30), 32-07-34 (с 17.30 до 8.30 в выходные и праздничные дни -круглосуточно).
•Кузнецкий район – 32-14-13 (в рабочие дни с 8.30 до 17.30), 37-14-97 (с 17.30 до 8.30 в выходные и праздничные дни -круглосуточно).
•Заводской район – 32-05-08 (в рабочие дни с 8.30 до 17.30), 32-05-34 (с 17.30 до 8.30 в выходные и праздничные дни -круглосуточно).
•Новоильинский район – 32-06-26 (в рабочие дни с 8.30 до 17.30), 32-06-53 (с 17.30 до 8.30 в выходные и праздничные дни -круглосуточно).
•Орджоникидзевский район – 32-04-66 - круглосуточно.
•Комитет ЖКХ – 71-87-96, 71-94-51 (в рабочие дни с 8.30 до 17.30).
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