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В Новокузнецке отремонтируют стадион «Регби»

22 мая губернатор Сергей Цивилев посетил матч чемпионата России по регби в Новокузнецке на стадионе «Регби». В борьбе за бронзовые медали чемпионата России команда «Металлург»  встретилась с одним из многолетних лидеров — командой «Красный Яр» из Красноярска, десятикратным победителем национального чемпионата, действующим серебряным призером.

Глава региона подчеркнул, что для проведения соревнований высокого уровня и занятий спортом необходимо реконструировать стадион.

«В этом году регбийный «Металлург» демонстрирует высокие результаты и радует болельщиков. В прошлом году на встрече с игроками обсудили ремонт домашнего стадиона команды. Рад сообщить, что проект нового стадиона готов, скоро построим. Обновленный стадион станет не только поможет нашим ребятам побеждать, но и станет местом для занятий массовым спортом и проведения общественных мероприятий», — сказал губернатор.

Стадион построен в 1982 году, вмещает две тысячи зрителей. Все желающие могут бесплатно посещать его и свободно заниматься, например, на беговых дорожках. На арене, кроме профессиональной команды РК «Металлург» и юниоров, занимающихся в спортивной школе олимпийского резерва по регби «Буревестник», тренируются легкоатлеты (в крытом манеже), а также лыжники и биатлонисты (в холодное время года). Также на стадионе проводят городские спартакиады и другие мероприятия.

После реконструкции арена станет площадкой проведения матчей международного уровня. Проект предусматривает новое здание крытой трибуны на 2500 болельщиков. Появятся два поля: игровое – с натуральным газоном, тренировочное – с искусственным. В подтрибунном помещении оборудуют тренажерный зал и беговые дорожки. Предусмотрены парковки.

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kuzbassnews.ru
23/05/2021
Общество
Спорт
Топ
Новокузнецк

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