В Новокузнецке пассажиров возили на неисправной маршрутке

Завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего новокузнечанина, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
По версии следствия, в октябре 2017 года во время профилактического рейда по безопасности дорожного движения сотрудники ДПС в Заводском районе осмотрели маршрутный автобус. При осмотре полицейские выявили неисправности, при которых дальнейшая эксплуатация транспортного средства запрещена до их устранения. Инспекторы дали водителю предписание о невозможности перевозки пассажиров.
Однако водитель проигнорировал данные требования и продолжил перевозить пассажиров, оказывая услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Через несколько часов его вновь задержали сотрудники полиции. Мужчина пояснил, что не хотел терять заработок, а неисправности собирался устранить после смены.
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