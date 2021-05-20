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В Новокузнецке по факту распыления газа в школе проходят проверки

Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу продолжают проведение доследственной проверки по факту распыления газа в одной из школ  Новокузнецка.

Так, были установлены родители одного из учеников школы, которые пояснили, что владеют информацией от сына, что у его одноклассника сегодня был с собой газовый баллончик. В ходе дальнейших совместных действий следователей и сотрудников правоохранительных органов был установлен 15-летний ученик 8-го класса, предположительно, причастный к распылению газа. По предварительной информации, он случайно распылил перцовый газ в коридоре 3-го этажа школы.

В настоящее время следователи устанавливают причину произошедшего. Опрашивают подростка в присутствии законного представителя и педагога-психолога. Уже назначен ряд судебно-медицинских и химическая экспертиза.

Образование
Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
20/05/2021
Образование
Происшествия
Новокузнецк

Новости Кузбасса

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