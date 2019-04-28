В Новокузнецке по горячим следам раскрыли кражу автомобиля

Житель Новоильинского микрорайона Новокузнецка вечером поставил автомобиль ВАЗ-21099 на парковку, а утром обнаружил, что машина, внутри которой находились документы и личные вещи, пропала.

Мужчина обратился в полицию.

В ходе поисковых мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили похищенный ВАЗ застрявшим на одной из проселочных грунтовых дорог Новокузнецкого района. Рядом с ним полицейские заметили следы колес автомобиля УАЗ, при помощи которого ВАЗ пытались вытянуть из колеи. Владельца внедорожника установили, а затем задержали и похитителя. Им оказался 22-летний новокузнечанин. Задержанный дал признательные показания.Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Похищенный автомобиль полицейские вернули законному владельцу.

Фото из открытых источников