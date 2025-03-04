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В Новокузнецке по средам будет проходить Единый день безопасности дорожного движения

Среда – самый аварийный день недели по итогам февраля, именно в этот день чаще всего на дорогах Новокузнецка случались дорожно-транспортные происшествия, в которых травмировались люди.

В связи с этим именно по средам теперь будет проходить Единый день безопасности дорожного движения, когда на патрулирование будут выведены дополнительные экипажи Госавтоинспекции. Нести службу сотрудники будут на потенциально опасных участках улично-дорожной сети города – там, где уже происходили ДТП в этом году. И ориентированы экипажи будут на выявление и пресечение тех правонарушений, которые стали основными причинами дорожно-транспортных происшествий. В утренние и вечерние часы пройдут массовые проверки водителей на соблюдение правил перевозки несовершеннолетних, управление транспортными средствами без прав или в состоянии опьянения. 

 

 

Фото: ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
04/03/2025
Общество
Новокузнецк
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