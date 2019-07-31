В Новокузнецке по требованию прокурора отремонтируют кровлю детского сада

Прокурор Новоильинского района Новокузнецка обратился в суд с требованием о финансировании работ по ремонту кровли в детском саду.

Прокуратурой района в ходе совместной с Роспротребназдором проверки установлено, что в одном из детских садов Новокузнецка имеются разрушения стыков потолочных плит, штукатурки, на потолке и стенах помещений - разводы от подтеков, кровля протекает. В целях предотвращения короткого замыкания электричество в местах промокания было отключено.

Прокурор района обратился с исковым заявлением в суд и потребовал возложить на администрацию г. Новокузнецка, как на учредителя детского сада, обязанность финансирования ремонта кровли. Суд удовлетворил требования прокурора, решение суда не вступило в законную силу.

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