В Новокузнецке по требованию прокурора отремонтируют кровлю детского сада

Прокурор Новоильинского района Новокузнецка обратился в суд с требованием о финансировании работ по ремонту кровли в детском саду.
Прокуратурой района в ходе совместной с Роспротребназдором проверки установлено, что в одном из детских садов Новокузнецка имеются разрушения стыков потолочных плит, штукатурки, на потолке и стенах помещений - разводы от подтеков, кровля протекает. В целях предотвращения короткого замыкания электричество в местах промокания было отключено.
Прокурор района обратился с исковым заявлением в суд и потребовал возложить на администрацию г. Новокузнецка, как на учредителя детского сада, обязанность финансирования ремонта кровли. Суд удовлетворил требования прокурора, решение суда не вступило в законную силу.
Фото из открытых источников
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