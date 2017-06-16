В Новокузнецке по воскресеньям горожане смогут послушать живую музыку

Живую музыку от оркестра джаз-клуба "Геликон" новокузнечане смогут послушать на площади у Драмтеатра.
Бесплатные концерты под открытым небом пройдут каждое воскресенье июня и августа с 18.00 до 20.00.
16/06/2017
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