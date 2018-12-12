Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Новокузнецке подмастерье обокрал кузнеца

Владелец мастерской художественной ковки обнаружил, что ночью из кузницы исчезли сварочный аппарат, циркулярная пила и перфоратор на сумму 17 000 рублей.

Полицейские выяснили, что к пропаже инструментов причастен ранее неоднократно судимый 44-летний подмастерье кузнеца, который проходил испытательный срок.

Накануне мужчина попросил работодателя выплатить аванс, но получил оказ: работал он всего несколько дней.

На следующий день подмастерье на работу не вышел, а владелец мастерской обнаружил пропажу инструментов. Подозреваемый был объявлен в розыск.

Нашли его довольно быстро: сотрудники ППС отправились на сигнал о семейном дебошире и задержали, как выяснилось в отделе полиции, пропавшего помощника кузнеца.

Теперь мужчина до суда находится под стражей. Ему грозит 5 лет лишения свободы.

Происшествия
Топ
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
12/12/2018
Происшествия
Топ
Новокузнецк
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus