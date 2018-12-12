В Новокузнецке подмастерье обокрал кузнеца

Владелец мастерской художественной ковки обнаружил, что ночью из кузницы исчезли сварочный аппарат, циркулярная пила и перфоратор на сумму 17 000 рублей.

Полицейские выяснили, что к пропаже инструментов причастен ранее неоднократно судимый 44-летний подмастерье кузнеца, который проходил испытательный срок.

Накануне мужчина попросил работодателя выплатить аванс, но получил оказ: работал он всего несколько дней.

На следующий день подмастерье на работу не вышел, а владелец мастерской обнаружил пропажу инструментов. Подозреваемый был объявлен в розыск.

Нашли его довольно быстро: сотрудники ППС отправились на сигнал о семейном дебошире и задержали, как выяснилось в отделе полиции, пропавшего помощника кузнеца.

Теперь мужчина до суда находится под стражей. Ему грозит 5 лет лишения свободы.