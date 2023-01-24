В Новокузнецке подведены итоги работы комиссии по делам несовершеннолетних за 2022 год

24 января прокурор Центрального района Новокузнецка Илья Платов принял участие в заседании Комиссии по делам несовершеннолетних администрации Центрального района города, в ходе которого были подведены итоги работы 2022 года и намечены новые мероприятия в сфере защиты прав несовершеннолетних.

Присутствовали представители Управления социальной защиты населения, органа опеки и попечительства, уголовно-исполнительной инспекции района, начальники ОПДН ОП «Левобережный» и «Центральный», представители отдела образования.

Прокуратурой района проведен комплексный анализ работы комиссии, прокурор указал на недостаточность проведения организационных и координационных мер, о слабом межведомственном взаимодействии, на необходимость принятия дополнительных мер по усовершенствованию механизмов межведомственного взаимодействия по всем направлениям деятельности органов системы профилактики.

Прокурор отметил важность реализуемых в Центральном районе мероприятий по защите прав несовершеннолетних и подчеркнул необходимость активизации усилий всех ведомств с целью недопущения вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, пресечения семейно-бытового насилия в отношении детей и предупреждения несчастных случаев с ними.

По результатам состоявшегося обсуждения проблемных вопросов выработаны конкретные мероприятия, нацеленные на повышение эффективности борьбы с преступностью несовершеннолетних, в том числе на предупреждение, своевременное выявление и пресечение преступлений.

Фото из открытых источников