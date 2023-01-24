Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Новокузнецке подведены итоги работы комиссии по делам несовершеннолетних за 2022 год

24 января прокурор Центрального района Новокузнецка Илья Платов принял участие в заседании Комиссии по делам несовершеннолетних администрации Центрального района города, в ходе которого были подведены итоги работы 2022 года и намечены новые мероприятия в сфере защиты прав несовершеннолетних.

Присутствовали представители Управления социальной защиты населения, органа опеки и попечительства, уголовно-исполнительной инспекции района,  начальники  ОПДН ОП «Левобережный» и «Центральный», представители отдела образования.

Прокуратурой района проведен комплексный анализ работы комиссии, прокурор указал на недостаточность проведения организационных и координационных мер, о слабом межведомственном взаимодействии, на необходимость принятия дополнительных мер по усовершенствованию механизмов межведомственного взаимодействия по всем направлениям деятельности органов системы профилактики.

Прокурор отметил важность реализуемых в Центральном районе мероприятий по защите прав несовершеннолетних и подчеркнул необходимость  активизации усилий всех ведомств с целью недопущения вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, пресечения семейно-бытового  насилия в отношении детей и предупреждения несчастных случаев с ними. 

По результатам состоявшегося обсуждения проблемных вопросов выработаны конкретные мероприятия, нацеленные на повышение эффективности борьбы с преступностью несовершеннолетних, в том числе на предупреждение, своевременное выявление и пресечение преступлений.

 

 

Фото из открытых источников

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
24/01/2023
Общество
Новокузнецк

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus