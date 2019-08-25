В Новокузнецке подвели итоги купального сезона

За минувший купальный сезон утонули девять человек: два случая в Центральном районе (утонули два подростка), два – в Кузнецком, один – в Куйбышевском и четверо – в Заводском, об этом, на заседании комиссии по безопасности на водных объектах, спредседатель комиссии – заместитель Главы города по социальным вопросам Григорий Вержицкий.

Причины трагедий – купание в необорудованных местах, даже там, где размещён аншлаг «Купание запрещено!» и нахождение купающихся в состоянии алкогольного опьянения. Люди утонули там, где купаться категорически нельзя и это, несмотря на проводимую многочисленную профилактическую работу в городе.

Одной из основных задач безопасного поведения у воды является усиление профилактической рейдовой работы в несанкционированных местах купания. Нужны более жесткие методы: составлять акты и выписывать штрафы на нарушителей порядка на тех, кто пришел «отдохнуть» у воды со спиртным и на тех, кто уже находится в состоянии алкогольного опьянения, а также на родителей, чьи несовершеннолетние дети самостоятельно приходят купаться.

Фото: пресс-служба администрации Новокузнецка