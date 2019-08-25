Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Новокузнецке подвели итоги купального сезона

За минувший  купальный сезон утонули девять человек: два случая в Центральном районе (утонули два подростка), два – в Кузнецком, один – в Куйбышевском и четверо – в Заводском, об этом, на заседании комиссии по безопасности на водных объектах, спредседатель комиссии – заместитель Главы города по социальным вопросам Григорий Вержицкий.

Причины трагедий – купание в необорудованных местах, даже там, где размещён аншлаг «Купание запрещено!» и нахождение купающихся в состоянии алкогольного опьянения. Люди утонули там, где купаться категорически нельзя и это, несмотря на проводимую многочисленную профилактическую работу в городе.

Одной из основных задач безопасного поведения у воды является усиление профилактической рейдовой работы в несанкционированных местах купания. Нужны более жесткие методы: составлять акты и выписывать штрафы на нарушителей порядка на тех, кто пришел «отдохнуть» у воды со спиртным и на тех, кто уже находится в состоянии алкогольного опьянения, а также на родителей, чьи несовершеннолетние дети самостоятельно приходят купаться.

 

Фото: пресс-служба администрации Новокузнецка

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
25/08/2019
Общество
Новокузнецк
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В центре Кемерова появился новый арт-объект
В центре Кемерова появился новый арт-объект. Стена с изображением столицы Кузбасса установлена на...
В Кемерове подросток повис на руках на крыше долгостроя
В социальной сети в группе "6 рукопожатий Кемерово" появилось сообщение о том, что на...
Ремонт поликлиники № 4 в Абашеве начался
Тревогу вызывают слухи, якобы исходящие от главного врача больницы № 11 Баховудинова, о том, что...
В Кемерове подросток повис на руках на крыше долгостроя
В социальной сети в группе "6 рукопожатий Кемерово" появилось сообщение о том, что на...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus