В Новокузнецке подвели итоги купального сезона

За минувший купальный сезон утонули девять человек: два случая в Центральном районе (утонули два подростка), два – в Кузнецком, один – в Куйбышевском и четверо – в Заводском, об этом, на заседании комиссии по безопасности на водных объектах, спредседатель комиссии – заместитель Главы города по социальным вопросам Григорий Вержицкий.
Причины трагедий – купание в необорудованных местах, даже там, где размещён аншлаг «Купание запрещено!» и нахождение купающихся в состоянии алкогольного опьянения. Люди утонули там, где купаться категорически нельзя и это, несмотря на проводимую многочисленную профилактическую работу в городе.
Одной из основных задач безопасного поведения у воды является усиление профилактической рейдовой работы в несанкционированных местах купания. Нужны более жесткие методы: составлять акты и выписывать штрафы на нарушителей порядка на тех, кто пришел «отдохнуть» у воды со спиртным и на тех, кто уже находится в состоянии алкогольного опьянения, а также на родителей, чьи несовершеннолетние дети самостоятельно приходят купаться.
Фото: пресс-служба администрации Новокузнецка
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В центре Кемерова появился новый арт-объект. Стена с изображением столицы Кузбасса установлена на...
|
В социальной сети в группе "6 рукопожатий Кемерово" появилось сообщение о том, что на...
|
Тревогу вызывают слухи, якобы исходящие от главного врача больницы № 11 Баховудинова, о том, что...
|
В социальной сети в группе "6 рукопожатий Кемерово" появилось сообщение о том, что на...