В Новокузнецке полицейские организовали мероприятие по уничтожению дикорастущей конопли

В рамках межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак-2020» участковые уполномоченные отдела полиции «Центральный» УМВД России по г. Новокузнецку выявили в промышленной зоне очаг дикорастущей конопли. Наркотикосодержащие растения занимали территорию общей площадью около 500 квадратных метров. Во взаимодействии с районной администрацией трава была скошена и сожжена.

Подобные мероприятия по уничтожению наркотикосодержащего растения – один из способов профилактики наркомании и предупреждения преступлений, связанных с изготовлением и хранением наркотических средств.

Главное управление МВД России по Кемеровской области напоминает, что об очагах произрастания наркотикосодержащих растений или гражданах, занимающихся хранением и распространением наркотиков, кузбассовцы могут сообщать на телефон горячей линии управления по контролю за оборотом наркотиков областного полицейского Главка: 8-(3842)-58-00-58, в дежурную часть полиции своего города или района либо по телефону «02» («102» - с мобильного). Анонимность гарантируется!