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В Новокузнецке полицейские стреляли в машину пьяного водителя

В ночь на 10 января на улице Хлебозаводской сотрудники ГИБДД попытались остановить подозрительный автомобиль. Однако водитель только увеличил скорость и попытался скрыться.

Полицейские бросились в погоню. Во время которой, беглец несколько раз выезжал на встречную полосу, и едва не столкнулся с иномаркой, движущейся впереди.

Чтобы остановить нарушителя инспектор ГИБДД  из табельного оружия прострелил переднее левое колесо автомобиля. Нарушитель врезался в забор частного дома на улице Алеутская, после чего, выскочил из машины и попытался убежать.

Стражи порядка задержали пьяного 22-летнего жителя Таштагольского района. У него не было водительского удостоверения.

Происшествия
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Таштагол
kuzbassnews.ru
10/01/2018
Происшествия
Новокузнецк
Таштагол
Новости Кузбасса

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