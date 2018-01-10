В Новокузнецке полицейские стреляли в машину пьяного водителя

В ночь на 10 января на улице Хлебозаводской сотрудники ГИБДД попытались остановить подозрительный автомобиль. Однако водитель только увеличил скорость и попытался скрыться.
Полицейские бросились в погоню. Во время которой, беглец несколько раз выезжал на встречную полосу, и едва не столкнулся с иномаркой, движущейся впереди.
Чтобы остановить нарушителя инспектор ГИБДД из табельного оружия прострелил переднее левое колесо автомобиля. Нарушитель врезался в забор частного дома на улице Алеутская, после чего, выскочил из машины и попытался убежать.
Стражи порядка задержали пьяного 22-летнего жителя Таштагольского района. У него не было водительского удостоверения.
10/01/2018
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