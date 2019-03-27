В Новокузнецке полицейские задержали подозреваемую в кражах с дачных участков

Loading...
В отдел полиции «Куйбышевский» УМВД России по Новокузнецку поступили сигналы, что на территории одного из садовых обществ совершены две кражи.
В обоих случаях неизвестный проникал в жилища, разбивая окна. Из домов исчезли инструменты, постельное белье, одежда и металлическая посуда. Общая сумма ущерба составила более 13 000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 34-летняя горожанка. Похищенное имущество злоумышленница продавала или сдавала в пункты приема металла, а вырученные деньги тратила.
Фото из открытых источников
27/03/2019
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Синоптики Кемеровской области обещают в Кузбассе осадки в виде мокрого снега, переходящего днем в...
|
С 15 апреля из Новокузнецка до Новосибирска запустят новые авиарейсы. Перевозку будет осуществлять...
|
Напомним, пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» начался около 16:00 в...
|
Новый магазин станет уже вторым в городе.