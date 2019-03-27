В Новокузнецке полицейские задержали подозреваемую в кражах с дачных участков

В отдел полиции «Куйбышевский» УМВД России по Новокузнецку поступили сигналы, что на территории одного из садовых обществ совершены две кражи.

В обоих случаях неизвестный проникал в жилища, разбивая окна. Из домов исчезли инструменты, постельное белье, одежда и металлическая посуда. Общая сумма ущерба составила более 13 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 34-летняя горожанка. Похищенное имущество злоумышленница продавала или сдавала в пункты приема металла, а вырученные деньги тратила.

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