В Новокузнецке полицейский стрелял в собаку

В новокузнецкую полицию поступил звонок, что у жительницы частного сектора Кузнецкого района сорвалась с цепи и агрессивно себя ведет собака породы алабай.

Прибывший по вызову сотрудник уголовного розыска выяснил, что пес не только сорвался с цепи, но и забежав в соседский двор, загрыз там собаку.

Хозяйка алабая пыталась его остановить, но ей самой пришлось спасаться бегством от разъяренной собаки.

Пока она укрывалась в соседском доме, алабай совершил попытку перепрыгнуть через забор на улицу, где находились люди.

Чтобы избежать беды, полицейский применил табельное оружие и обезвредил собаку.