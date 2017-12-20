В Новокузнецке полицейский стрелял в собаку

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В новокузнецкую полицию поступил звонок, что у жительницы частного сектора Кузнецкого района сорвалась с цепи и агрессивно себя ведет собака породы алабай.
Прибывший по вызову сотрудник уголовного розыска выяснил, что пес не только сорвался с цепи, но и забежав в соседский двор, загрыз там собаку.
Хозяйка алабая пыталась его остановить, но ей самой пришлось спасаться бегством от разъяренной собаки.
Пока она укрывалась в соседском доме, алабай совершил попытку перепрыгнуть через забор на улицу, где находились люди.
Чтобы избежать беды, полицейский применил табельное оружие и обезвредил собаку.
20/12/2017
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