В Новокузнецке помощники прокурора провели с детьми игру «Что значит быть патриотом»

С целью патриотического воспитания подрастающего поколения, сохранения культурно-нравственных и исторических ценностей помощники прокурора Центрального района г. Новокузнецка Лазарева Э.С., Протасова Е.В. с детьми, посещающими отделение дневного пребывания несовершеннолетних провели деловую игру «Что значит быть патриотом». Участники соревновались в знании пословиц, поговорок о храбрости и героизме, художественных произведений, активно ответили на вопросы об истории России, её устройстве и главных государственных символах, проявили себя в творческих заданиях.

Сотрудники прокуратуры рассказали ребятам о подвигах детей-героев, являющихся примером верности и любви к Родине, разъяснили значимость государственных символов России, напомнили о необходимости уважения исторического прошлого и настоящего страны, а также культурных традиций.

Подведены итоги конкурса рисунков на тему «Юный патриот». Все ребята, принявшие участие творчески подготовились, показали высокий уровень. По результатам конкурса из 25 представленных работ были отобраны лучшие, работники прокуратуры вручили победителям призы и дипломы.

С участниками мероприятия проведена ознакомительная беседа об основных направлениях деятельности прокуратуры, разъяснены положения действующего административного и уголовного законодательства.

Фото: Прокуратура Центрального района Новокузнецка