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В Новокузнецке после ремонта открылось пульмонологическое отделение детской больницы

Пульмонологическое отделение городской детской клинической больницы № 4 было открыто в 1963 году. В настоящее время оно рассчитано на 60 мест. В отделении  проходят лечение дети с патологией бронхо-легочной системы не только из Новокузнецка, но и  из других городов и поселков.

В ходе работ здесь проведен ремонт коридора, холла, оборудованы боксы для изоляции особых больных, подверженных перекрестному инфицированию. Выполнен монтаж кислородопроводов, приборов вентиляции и очистки воздуха. Приобретены новые больничные кровати.

В целом на ремонт направлено 1 млн 940 тыс. рублей из разных источников, в том числе из собственных средств больницы.

Здоровье
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
02/11/2017
Здоровье
Новокузнецк
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Новости Кузбасса

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