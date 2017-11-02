В Новокузнецке после ремонта открылось пульмонологическое отделение детской больницы

Пульмонологическое отделение городской детской клинической больницы № 4 было открыто в 1963 году. В настоящее время оно рассчитано на 60 мест. В отделении проходят лечение дети с патологией бронхо-легочной системы не только из Новокузнецка, но и из других городов и поселков.

В ходе работ здесь проведен ремонт коридора, холла, оборудованы боксы для изоляции особых больных, подверженных перекрестному инфицированию. Выполнен монтаж кислородопроводов, приборов вентиляции и очистки воздуха. Приобретены новые больничные кровати.

В целом на ремонт направлено 1 млн 940 тыс. рублей из разных источников, в том числе из собственных средств больницы.