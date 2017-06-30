В Новокузнецке появился новый «Сказочный сад»

В рамках грантового конкурса РУСАЛа «Зеленая волна» сотрудники детского развивающего центра «Академия малышей» (г. Новокузнецк) вместе со своими воспитанниками и их родителями превратили территорию центра в сказочный сад.

- Наш проект «Зелёнка маленьких академиков» назван в честь красноухой амазонской черепашки, которая зовут именно так – Зелёнка, - рассказывает руководитель проекта, заместитель директора центра «Академия малышей» Юлия Романова. – Так как многие участники проекта совсем юные, мы постарались сделать так, чтобы интересно было всем: и детям, и взрослым.

Так строка в смете «тележка» превратилась в садовый «Малышовый Mercedes», что повлекло за собой создание нового вида спорта - семейные гонки на тележках, во дворе «Академии малышей» появились арт-объекты – «Пень желаний», «Сапоги-дома», авто- и велоклумбы.

- Мы своими силами превратили 50 пластиковых бутылок в ярких бабочек, - говорит Юлия, - а это значит, что вместо того, чтобы занять места на мусорном полигоне, бутылки получили новую, красивую жизнь.

50 малышей в возрасте от 2 до 7 лет, посещающих «Академию малышей», высадили на прилегающей к нему территории 100 саженцев форзиции, чубушника, астильбы, петунии, виолы, клена и декоративного миндаля, окрестив их попутно «бразильскими пальмами», а 18 семей - именные деревья.

- В наших планах, - говорят родители, - организовать здесь следующим летом «Семейный водопад».

Всего в первой «Зеленой волне» грантового конкурса РУСАЛа поддержаны и реализованы проекты 4 инициативных групп новокузнечан. Второй этап конкурса пройдет с 10 июля по 10 августа. Заявки принимаются на сайте www.grants.fcsp.ru . Дополнительную информацию можно получить в новокузнецком подразделении Центра социальных программ РУСАЛа по тел. 39-70-71, 8-904-964-73-97, Татьяна Никшина.