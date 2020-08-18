В Новокузнецке пожарные спасли двоих детей

Сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже по адресу ул. Мичурина, 15а от очевидцев поступило на центральный пульт пожарной связи Новокузнецка вечером 17 августа. Уже через пять минут к месту вызова прибыл караул пожарно-спасательной части №3 в составе двух отделений, автоцистерны и автолестницы.

Через некоторое время многочисленные очевидцы, собравшиеся возле подъезда, могли видеть, как пожарный вынес на улицу ребенка на руках. Трогательное кадры этого момента попало на видео очевидца, которое появилось на одном из новостных ресурсов в Инстаграм. И вызвало чрезвычайный интерес у его подписчиков, которые в комментариях благодарили отважных ребят за их работу и выдвигали свои версии происшествия и его последствий.

Что же осталось за кадрами новостного видео, мы узнали у ребят, первыми прибывшими на пожар, встретившись с ними после смены. Настроение у парней было хорошим, дежурные сутки выдались достаточно спокойными, единственный вызов на пожар завершился благополучно, никто не пострадал. Можно было, отложив лишние эмоции, еще раз вспомнить момент спасения.

Владислав Глушич, начальник караула, первого прибывшего на пожар: «Данных о том, что в квартире, из которой по сообщениям, идет дым, кто-то находится, во время следования к месту вызова, не было. Только к моменту прибытия, со слов соседей, мы узнали, что в квартире могут быть люди, а возможно и дети. В семье, проживающее в задымленной квартире, их было четверо. И мы, надев дыхательные аппараты и взяв необходимое оборудование для работы, были готовы и к тушению пожара и к поиску людей».

Павел Лялин, старший пожарный, попавший на видео, выносящий из подъезда спасенную девочку: «В общем-то, очень повезло и нам и спасенным девочкам, что входная дверь не была заперта на замок, не надо было тратить время на то, чтобы ее вскрыть. Без проблем открыв ее, мы наткнулись на хозяина квартиры, который не мог нам толком сказать, если кто-то еще в квартире или нет. Командир звена дал команду проверить помещения, которые к тому моменту были полностью заполнены дымом, видимость была нулевая. Используя все навыки, полученные за годы работы и тренировки, обследовали квартиру, учитывая все места, в которых могут прятаться люди при пожаре. Девочку нашли в дальней комнате, в спальне на нижнем ярусе двухъярусной кроватки. Хорошо, что она к тому времени, видимо почувствовав какое-то движение, подала голос».

Иван Будкеев, командир отделения: «Здесь совпало немало фактов, которые помогли спасти девочек и не позволить им пострадать от плотного дыма. Спасенную девочку нам необходимо было вынести на свежий воздух и передать медикам. И здесь к поискам подключились пожарные Центрального района, прибывшие к нам на помощь. Их звено продолжило поиски и обнаружило неподалеку в кроватке вторую девочку».

Уже позже пожарные узнали, что остальные две девочки находятся на улице, и в квартире больше никого нет. Но к тому времени все комнаты были проверены, устранены задымление и его источник, спасены люди с верхнего этажа.

У сурового сибирского пожарного Владислава Глушича, которому и до этого приходилось спасать детей, дрожит голос, когда он рассказывает о вчерашнем происшествии. Потому что у него самого маленькие дети и для него жизнь ребенка, любого, самое ценное, что может быть у человека. Павел Лялин, которому первый раз пришлось вынести из дыма ребенка, с трогательным волнением вспоминает, как невольно начал качать, успокаивая, на руках маленькую девочку, увидев в ее маленьких глазах испуг и благодарность за спасение одновременно.

И больше всего, что хочется благородным спасителям – чтобы было меньше поводов применять их знания и умения на практике. Чтобы люди понимали, какая это страшная стихия, огонь, вырвавшийся из-под контроля. Знали и соблюдали важные и жизненно необходимые противопожарные правила!

Пресс- служба ФГКУ "11 отряд ФПС по Кемеровской области" Михаил Петрик