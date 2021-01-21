В Новокузнецке пожарные учения прошли в жилом доме

В многоэтажном доме в Куйбышевском районе Новокузнецка по адресу пр. Курако, 21, прошли учения с отработкой действий жителей в случае пожара.

Организаторы учений, администрация Куйбышевского района, привлекли к отработке сотрудников пожарной охраны города и представителей управляющей компании многоэтажного дома. Основной задачей учений являлась проверка знания действий жильцов в случае задымления подъезда, доступность и открытость путей эвакуации из помещений через незадымляемые лестничные клетки, знание телефонов вызова экстренных служб и умение ими пользоваться.

По легенде учений очаг условного пожара находился на втором этаже, дым распространился по верхним этажам, угрожая здоровью и жизням жителей. Первым задымление обнаружил живущий на четвертом этаже мальчик Артём, который и позвонил о «происшествии» по телефону системы 112. Незамедлительно к месту условного загорания были вызваны подразделение пожарной охраны и скорой медицинской помощи, а так же автобус разреза «Бунгурский-Северный» для размещения эвакуированных. К моменту прибытия пожарных из подъезда самостоятельно, используя незадымляемые лестничные клетки, эвакуировались 15 человек. Но все же помощь огнеборцев понадобилась не только для ликвидации условного загорания. Сообщивший о происшествии мальчик, сообщивший диспетчерам о своем местонахождении, ждал помощи, по советам спасателей, возле своей квартиры. Где и был обнаружен звеном газодымозащитников и выведен на свежий воздух с использованием спасательного устройства.

После ликвидации условного пожара организаторами были разобраны правильность действий всех участников учений. Представителям управляющей компании указано на недостатки в содержании путей эвакуации. Одна из дверей, ведущих на незадымляемую лестничную клетку оказалась запертой и в момент реального происшествия вполне могла бы стать ловушкой для пытающихся спастись.

Знания и умения жителей одного из многоэтажных домов района сегодня оказались достаточными для успешного, хоть и виртуального, спасения. Остается надеяться, что и остальные жители города, которым не безразлична собственная безопасность, напомнят себе очень необходимые противопожарные правила, которые помогут сохранить не только их здоровье, но и жизнь!