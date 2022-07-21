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В Новокузнецке предприятие задерживало работникам зарплату

Прокуратурой Центрального района Новокузнецка по результатам мониторинга сайта Центрального районного суда Новокузнецка выявлены факты обращений граждан с заявлениями о взыскании заработной платы, в связи с чем проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства в отношении юридического лица. По результатам проверки выявлены нарушения законодательства об оплате труда.

Установлено, что вопреки требованиям статей 22,136 Трудового Кодекса Российской Федерации работодателем допущены нарушения сроков выплаты заработной платы, имеется задолженность по заработной плате перед 7 работниками в размере свыше 800 000 рублей.

В целях защиты нарушенных прав работников предприятия прокурором района директору общества внесено представление. В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена в полном объеме.

Так же прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении в отношении должностного лица по части 6 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (невыплата заработной платы в установленный срок), наказание предусмотрено в виде штрафа до 20000 рублей, постановление направлено на рассмотрение в отдел надзора и контроля в г. Новокузнецке Государственной инспекции труда по Кемеровской области.

Вопросы не выплаты заработной платы находятся на постоянном контроле в  прокуратуре района.

 

 

Фото: прокуратура Центральногог района Новокузнецка

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
21/07/2022
Происшествия
Новокузнецк
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