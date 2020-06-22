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В Новокузнецке представители торговой организации поблагодарили росгвардейцев, которые помогли защитить их имущество

В Новокузнецке съемочная группа городского телеканала ТВН вместе с экипажем Росгвардии вневедомственной охраны встретилась с работниками магазина, на который совершили нападение злоумышленники. Представители торговой организации поблагодарили стражей правопорядка, которые помогли защитить их имущество от преступного посягательства. 

Несколько днями ранее двое 49-летних местных жителей повредив решетки и разбив окно, проникли в продуктовый магазин и похитили из кассы денежные средства, а также продукты питания. Общий ущерб составил более 20 000 рублей.

Прибывшие росгвардейцы обследовали место происшествия. Около торговой точки они обнаружили на земле лом, а на поврежденной оконной решетке заметили кусок порванной ткани, предположительно оставшейся от верхней одежды злоумышленника. 

В ходе поисков по горячим следам правоохранители обнаружили и задержали мужчину в порванной синтепоновой куртке. Задержанный признался в содеянном, пояснив, что в магазин проник вместе с приятелем. Второго соучастника росгвардейцы задержали по месту его жительства.

Для дальнейшего разбирательства задержанные переданы сотрудникам полиции. Денежные средства и похищенное имущество возвращены владельцу. 

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
22/06/2020
Общество
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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