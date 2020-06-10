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В Новокузнецке при содействии спецназа Росгвардии пресечена деятельность распространителей фальшивых банкнот

    Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Кемеровской области при силовом содействии бойцов ОМОН кузбасской Росгвардии задержали подозреваемых в сбыте поддельных денег.

    По версии следствия, в городе Новокузнецке двое местных жителей приобрели в теневом сегменте сети Интернет 15 поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации номиналом 5 тысяч рублей каждая, которые сбыли в торговых точках города. Впоследствии подозреваемые заказали еще одну партию фальшивок, при попытке реализации которых были задержаны сотрудниками ОМОН и полиции. В ходе осмотра автомобиля одного из задержанных обнаружено ещё 18 поддельных купюр.

    Возбуждено уголовное дело.

Общество
Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
10/06/2020
Общество
Происшествия
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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