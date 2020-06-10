В Новокузнецке при содействии спецназа Росгвардии пресечена деятельность распространителей фальшивых банкнот

В Кемерове на территории школы нашли тело подростка 9 июня в Кемерове на территории школы на Молодёжном умер подросток. Об этом корреспонденту А42.RU...

В Кузбассе огромная собака набросилась на почтальона В Кузбассе судебные приставы помогли получить 134 000 рублей в качестве возмещения за моральный...

Суд в Кемерово отказался освободить из СИЗО совладельца «Зимней вишни» Суд в Кемерово отказался удовлетворить апелляционную жалобу адвокатов на содержание в СИЗО...