В Новокузнецке при содействии спецназа Росгвардии пресечена деятельность распространителей фальшивых банкнот
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Кемеровской области при силовом содействии бойцов ОМОН кузбасской Росгвардии задержали подозреваемых в сбыте поддельных денег.
По версии следствия, в городе Новокузнецке двое местных жителей приобрели в теневом сегменте сети Интернет 15 поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации номиналом 5 тысяч рублей каждая, которые сбыли в торговых точках города. Впоследствии подозреваемые заказали еще одну партию фальшивок, при попытке реализации которых были задержаны сотрудниками ОМОН и полиции. В ходе осмотра автомобиля одного из задержанных обнаружено ещё 18 поддельных купюр.
Возбуждено уголовное дело.
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