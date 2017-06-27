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В Новокузнецке природоохранная прокуратура обнаружила нарушения водного законодательства

По требованию Новокузнецкого природоохранного прокурора устраняются многочисленные нарушения водного законодательства, выявленные во время проверки в мае 2017 года.

Нарушения требований законодательства в сфере охраны вод установлены в деятельности нескольких предприятий: АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат», АО «Завод «Универсал», ОАО «Шахта «Полосухинская», АО «Шахта «Большевик», АО «Производственное Объединение Водоканал» (г.Прокопьевск), ОАО «Луговое», ООО «Шахта им. Дзержинского», ПАО «Распадская», АО «Кузбасская птицефабрика», АО «Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское».

Нарушения водного законодательства связаны с отсутствием у юридических лиц разрешительной документации для сброса вредных (загрязняющих) веществ в водные объекты, а также с превышением нормативов качества сбрасываемых сточных вод. Загрязнялись реки Кульяновка, Конобениха, Петрик, Черная речка, Есаулка, Аба, Маганак, Кара-Чумыш, Малая Киня, Тугай, Ольжерас, Кыргайчик, ручей Безымянный.

В настоящее время 8 дел рассмотрено, назначено наказание в виде штрафа на общую сумму 680 тыс. руб., еще 8 дел находятся на рассмотрении.

Предприятия не достигали нормативов качества сбрасываемых сточных вод в связи с отсутствием у них очистных сооружений либо использование таких сооружений, которые требуют реконструкции и модернизации.

Учитывая это, Новокузнецкий межрайонный природоохранный прокурор направил в суд исковые заявления и потребовал обязать АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат», АО «Завод «Универсал», ОАО «Шахта «Полосухинская», АО «Шахта «Большевик», ОАО «Луговое», ПАО «Распадская» и АО «Кузбасская птицефабрика» достичь нормативы качества сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты, путем строительства и реконструкции очистных сооружений.

Суд уже рассмотрел 4 заявления прокурора и обязал ОАО «Шахта «Полосухинская» и ОАО «Луговое» привести сбросы к нормативу путем строительства и модернизации очистных сооружений в срок до 31.12.2018 г., АО «Шахта «Большевик» - к 31.12.2017, АО «Кузбасская птицефабрика» - к 01.11.2018 г.

Устранение всех выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.

Экология
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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
27/06/2017
Экология
Топ
Новокузнецк
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