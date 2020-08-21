В Новокузнецке продолжаются проверки безопасности образовательных учреждений

В Новокузнецке съемочная группа программы «Судный день» городского телевидения ТВН с представителями Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу отправились на проверку безопасности образовательных учреждений. Сотрудники лицензионно-разрешительной работы и подразделений вневедомственной охраны на примере одной из школ рассказали журналистам, на что обращено внимание в рамках подготовки к новому учебному году.

«В первую очередь проверяем стационарные посты охраны и подготовленность на них сотрудников ЧОП к различным ситуациям. Кроме этого, дополнительно инструктируем работников образовательных учреждений, - пояснил старший инспектор отдела лицензионно-разрешительной работы региональной Росгвардии капитан Дмитрий Булгаков. – Вместе с этим осуществляем проверку работоспособности систем видеонаблюдения, турникетов и тревожных кнопок. В случае выявления нарушений будут вынесены предписания на устранение недостатков, а должностные лица будут привлечены к административной ответственности».

Корреспондентам городского телевидения росгвардейцы вневедомственной охраны продемонстрировали порядок действий групп задержаний при совершении правонарушений или преступлений. В случае срабатывания тревожной сигнализации экипаж Росгвардии в кратчайший срок прибудет на место происшествия, установит причину вызова и примет меры к задержанию правонарушителей.