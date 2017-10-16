В Новокузнецке пропал 91-летний ветеран Великой Отечественной войны

14 октября 91-летний ветеран ВОв Николай Васильевич Трушин ушел из дома на проспекте Металлургов, взяв с собой документы. На нем было надето коричневое пальто, черная кепка, темно-серые брюки и черные туфли.

Рост ветерана 170 см, худощавый, глаза серые, волосы седые.

Информацию о розыске пожилого мужчины разместили на ресурсе кузбасского отделения поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".



Информацию о Николае Васильевиче можно сообщить по телефонам 02 или 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный по РФ).



Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"