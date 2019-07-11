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В Новокузнецке прошел ежегодный полицейский турнир «Доблесть Кузбасса»

В соревнованиях приняли участие шесть команд из разных территориальных подразделений кузбасской полиции. Всего участников соревнований и зрителей было около 2 тыс. человек.

Турнир состоял из нескольких этапов: подтягивание на перекладине, толкание двух гирь по 24 кг, армрестлинг, перетягивание каната и смешанная комбинированная эстафета. В состав судейской коллегии вошли сотрудники и ветераны органов внутренних дел, имеющие высокие достижения в спорте.

По результатам турнира победу одержала команда «Кузнецкие соколы» (Новокузнецк), команде вручили служебный автомобиль. II место заняла сборная Главного управления МВД России по Кемеровской области «Кузбасская дружина», на III месте – «Убойная сила» (Кемерово).

 

Фото: пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
11/07/2019
Спорт
Топ
Новокузнецк
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