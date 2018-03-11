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В Новокузнецке прошел пожарно-спасательный флэш-моб

10 марта более ста сотрудников и работников Новокузнецкого пожарно-спасательного гарнизона под флагами России, Министерства и Кузбасса вышли со своими семьями на лед катка в Парке культуры и отдыха "Водный".

К пожарным, которые не ограничились массовым катанием на коньках, а устроили на льду настоящий веселый спортивный праздник, с перетягиванием пожарного рукава, присоединились все, кто в этот праздничный день пришел активно отдохнуть.

Всех их приветствовал пожарный Слон Тушила, который не смотря на свою неповоротливость, не только уверенно передвигался на коньках, но и успевал провести с каждым беседу на противопожарную тематику.

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
11/03/2018
Общество
Новокузнецк
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Новости Кузбасса

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