В Новокузнецке прошел прием граждан по вопросам ЖКХ

11 октября 2022 года прокурор Центрального района г. Новокузнецка Илья Платов совместно с заместителем главы города- руководителем администрации Денисом Елькиным провел прием граждан по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

На прием обратились пять жителей Центрального района г. Новокузнецка, заявители пожаловались на бездействие управляющих организаций, ненадлежащее содержание общего имущества, по вопросам ремонта и уборки придомовых территорий, опилки деревьев.

Житель Центрального района сообщил, что в районе ул. Волоколамской в г. Новокузнецке в результате опилки деревьев в связи с бездействием юридического лица не обеспечена пожарная безопасность.

Прокурор района разъяснил заявителям требования законодательства, принял письменное обращение по вопросу опилки деревьев в районе ул. Волоколамской в г. Новокузнецке. По обращению прокуратурой района организована проверка, оперативно будут приняты меры для устранения нарушений, по результатам разрешения ответ будет направлен в установленном законом порядке.

Фото: Прокуратура Центрального района города Новокузнецка