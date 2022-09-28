В Новокузнецке прошел семинар, посвященный защите прав несовершеннолетних

Во дворце детского творчества им. Н. Крупской с участием работников прокуратуры Центрального района Новокузнецка состоялся семинар на тему профилактика жестокого обращения с несовершеннолетними и защите их прав.

В семинаре приняли участие социальные педагоги города, психологи, уполномоченные по правам ребёнка из дошкольных образовательных учреждений, инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники полиции, следственного комитета, службы доверия.

Сотрудник прокуратуры рассказала о законодательстве в сфере жестокого обращения с несовершеннолетними, ответственности за совершение правонарушений и преступлений в отношении несовершеннолетних, разъяснила положения действующего административного и уголовного законодательства, передала изготовленный прокуратурой района разъяснительный буклет«Права детей».

Старший помощник прокурора Лазарева Элина обратилась к участникам семинара с просьбой быть бдительными, уметь распознать признаки жестокого обращения с ребенком на ранних этапах, помнить, что если родители

ненадлежащим образом исполняют свои обязанности и существует угроза жизни и здоровью детей, требуется государственное вмешательство.

Фото: прокуратура Центрального района Новокузнецка