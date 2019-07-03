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В Новокузнецке прошел шорский праздник Пайрам

В Новокузнецке прошел шорский праздник «Абалар-Пайрам-2019».

Делегации из Междуреченска, Мысков, Калтана, Осинников, Новокузнецка и Таштагольского района представили национальные шорские станы в традиционном убранстве с национальными блюдами и экспозицией этнического декоративно-прикладного творчества. В семейном конкурсе «Мой счастливый род» участники познакомили зрителей с семейными традициями и обычаями. Знатоки шорского языка продемонстрировали лингвистические познания в конкурсе художественного слова «Туган кып сози».

На празднике прошли спортивные состязания. В национальной борьбе «Куреш» выделились Захар Мухуддинов, Сергей Шелтреков, Дмитрий Куртугашев, Роман Гузей, Илья Тренин, Павел Хицупов. В стрельбе из лука по мишеням среди женщин победительницей стала Надежда Грирьева, среди мужчин – Алексей Понрактов.

В конкурсе творческих номеров в номинации «Визитная карточка» победили делегации Мысковского городского округа и Таштагольского муниципального района. Мысковский городской округ также стал первым в номинации «Оформление шорского национального стана», представители Мысковской городской общественной организации «Шория» победили в конкурсе художественного слова.

В семейном конкурсе одержали победу семья Таннагашевых (Таштагольский муниципальный район) и семья Борискиных (Мысковский городской округ).

 

 

Фото: пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
03/07/2019
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