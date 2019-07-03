В Новокузнецке прошел шорский праздник Пайрам

Иномарка протаранила ТЦ «Я» в Кемерове Женщина-водитель не справилась с управлением и врезалась в здание торгового центра в столице...

Губернатор помог кемеровчанке донести чемодан Кемеровчанка по имени Татьяна рассказал в соцсети о встрече с Сергеем Цивилевым в самолете.

Роспотребнадзор назвал опасные места для купания в Кузбассе Роспотребнадзор отчитался о результатах первого отбора проб воды в местах купания и назвали самые...