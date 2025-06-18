В Новокузнецке прошел субботник в сквере 100-летия комсомола Кузнецка

В сквере 100-летия комсомола Кузнецка прошёл субботник, организованный воспитанниками Дома детского творчества №1.

Сквер был благоустроен в рамках Соглашения между Правительством Кузбасса и компанией РУСАЛ. Однако вскоре после открытия вандалы начали портить объекты.

Дети, взрослые, работники Новокузнецкого алюминиевого завода и ветераны за час удалили нецензурные граффити с детской площадки, парковой мебели и фонарей.

Участие в акции принял и окружной депутат, председатель комитета по культуре, туризму и молодежной политике Новокузнецкого Горсовета Антон Василенко. Он подчеркнул важность бережного отношения к городскому имуществу:

«Если каждый научит детей беречь город, средства пойдут не на ремонт, а на создание новых зон отдыха», - отметил депутат Антон Василенко.

Этот субботник стал первым в серии акций по наведению чистоты и порядка в парках и скверах Кузнецкого района.

Фото: ДСОи РОВ НкАЗа