Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Новокузнецке прошел субботник в сквере 100-летия комсомола Кузнецка

В сквере 100-летия комсомола Кузнецка прошёл субботник, организованный воспитанниками Дома детского творчества №1.

Сквер был благоустроен в рамках Соглашения между Правительством Кузбасса и компанией РУСАЛ. Однако вскоре после открытия вандалы начали портить объекты. 

Дети, взрослые, работники Новокузнецкого алюминиевого завода и ветераны за час удалили нецензурные граффити с детской площадки, парковой мебели и фонарей. 

Участие в акции принял и окружной депутат, председатель комитета по культуре, туризму и молодежной политике Новокузнецкого Горсовета Антон Василенко. Он подчеркнул важность бережного отношения к городскому имуществу:

«Если каждый научит детей беречь город, средства пойдут не на ремонт, а на создание новых зон отдыха», - отметил депутат Антон Василенко. 

Этот субботник стал первым в серии акций по наведению чистоты и порядка в парках и скверах Кузнецкого района.

 

Фото: ДСОи РОВ НкАЗа

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
18/06/2025
Общество
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus