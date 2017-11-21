В Новокузнецке прошел Всероссийский день самбо

В Кемерове оштрафовали собственницу батута за травмы ребенка В Кемерове по решению Ленинского районного суда оштрафую собственницу батута, на котором получил...

Из-за нескольких ДТП Кемерово утром сковали семибалльные пробки Уточняется, что утренние четыре автоаварии произошли в различных районах города.

Кузбассовец вырезал 30 метров медного кабеля на закрытом заводе Житель Кемеровской области проник на территорию закрытого завода, где вырезал почти 30 метров...