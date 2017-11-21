В Новокузнецке прошел Всероссийский день самбо

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С 15 по 17 ноября в СК «Богатырь» Новокузнецка состоялись соревнования, посвященные Всероссийскому дню самбо.
Участвовали более 100 юношей 2003-2004 годов рождения из разных территорий Кемеровской области.
21/11/2017
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