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В Новокузнецке прошел Всероссийский день самбо

С 15 по 17 ноября в СК «Богатырь» Новокузнецка состоялись соревнования, посвященные Всероссийскому дню самбо.

Участвовали более 100 юношей 2003-2004 годов рождения из разных территорий Кемеровской области.

Спорт
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
21/11/2017
Спорт
Новокузнецк
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Новости Кузбасса

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