В Новокузнецке прошла акция «Памятнику быть!»

1 мая 2019 года в Новокузнецке состоялось продолжение VI волонтерской акции «Памятнику быть!».

В течение акции работала выставка изделий, полученных в результате переработки отходов, контейнеры для пластика и сбора батареек. А воспитатели детского сада № 91 – участники акции – принесли целое ведро батареек на утилизацию.

В субботнике приняли участие более 50 человек: студенческий отряд проводников «Сапфир», студенты НФИ КемГУ, СПО «Крылатый», молодежная организация «РУСАЛ Новокузнецк» , ОЮЛ «Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов», представители ЦРФЭ «Параскева Пятница», семейные команды.

Были очищены от старой травы и бытового мусора территория, склоны южного и северного валов крепости. Собрано 30 мешков мусора.