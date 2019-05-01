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В Новокузнецке прошла акция «Памятнику быть!»

1 мая 2019 года в Новокузнецке состоялось продолжение VI волонтерской акции «Памятнику быть!».

В течение акции работала выставка изделий, полученных в результате переработки отходов, контейнеры для пластика и сбора батареек. А воспитатели детского сада № 91 – участники акции – принесли целое ведро батареек на утилизацию.

В субботнике приняли участие более 50 человек: студенческий отряд проводников «Сапфир», студенты НФИ КемГУ, СПО «Крылатый», молодежная организация «РУСАЛ Новокузнецк» , ОЮЛ «Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов», представители ЦРФЭ «Параскева Пятница», семейные команды.

Были очищены от старой травы и бытового мусора территория, склоны южного и северного валов крепости. Собрано 30 мешков мусора.

Общество
Экология
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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
01/05/2019
Общество
Экология
Топ
Новокузнецк
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