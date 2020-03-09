В Новокузнецке прошли пожарно-спасательные соревнования по ликвидации последствий ДТП

В Новокузнецком пожарно-спасательном гарнизоне определили лучшее подразделение по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Тем, кто практически ежедневно приходит на помощь попавшим в аварии на дорогах нашего города и Новокузнецкого района, предстояло показать свои умения и навыки не только в скорости ее оказания, но и в правильности ее выполнения. Всего в соревнованиях приняли участие девять команд пожарно-спасательных подразделений.

Соревнования по традиции были разбиты на два этапа, теоретический и практический. Для начала участникам команд предстояло показать свои знания материально-технической базы спасательного оборудования, вывозимого на боевых машинах пожарных подразделений и правил оказания первой доврачебной помощи. И уже после теории - умение применять все это на практике.

Для практического этапа было подготовлена имитация дорожно-транспортного происшествия, в котором оказалось двое пострадавших, заблокированных в автомобиле. Для извлечения и оказания помощи попавшим в аварию необходимо было не только использовать практически весь арсенал спасательного оборудования, имеющегося у пожарных, но и сделать это, работая командой из четырех человек, быстро и самое главное, максимально безопасно для себя и пострадавших. Усложняло задание то, что в роли статистов на ДТП использовались не манекены, а живые люди, коллеги участников соревнований. К тому же, на итог влияло даже больше не быстрота выполнения упражнения, а правильность его выполнения. За каждое нарушение правил безопасности командам начислялись штрафные баллы, которые добавляли немало времени к итоговому результату забега.

Лучше всех с задачей справились сотрудники 5 пожарно-спасательной части, охраняющие Новоильинский район, победитель соревнований прошлого года. Второе место заняли опытные пожарные-спасатели ТУ «Листвяги» из 9 ПСЧ, замкнула тройку призе-ров огнеборцы Куйбышевского района из 8 пожарно-спасательной части.

Непростые условия соревнований, включающих в себя максимальный объем работ, выполняемых при проведении работ при ДТП, все команды выполнили, показав не только хорошие слаженные действия, но и высокий уровень знаний, необходимый для правильного выполнения заданного упражнения.

По результатам гарнизонных соревнований определена команда, которая будет представлять новокузнецкий пожарный гарнизон на областных состязаниях, которые пройдут 27 марта.

Фото: пресс- служба ФГКУ "11 отряд ФПС по Кемеровской области"