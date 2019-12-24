В Новокузнецке прошли росгвардейские «Старты спецназа»

В Новокузнецке в рамках масштабного патриотического марафона Росгвардии «Позывной Золотая Звезда» прошел второй этап военно-спортивного состязания «Старты спецназа». В школу №100 имени Героя России старшего лейтенанта Сергея Цветкова прибыли сотрудники новокузнецких подразделений войск правопорядка, а также учащиеся школ №55 и №50, в которых учились погибшие бойцы Росгвардии.

Собравшиеся почтили память геройских учеников минутой молчания. После торжественной части ребят ждала военизированная новогодняя эстафета с участием росгвардейского Деда Мороза и Снегурочки.

В сборные команды учеников вошли сотрудники новокузнецкого ОМОН, вневедомственной охраны, инспекторы лицензионно-разрешительной работы и военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс». В качестве спортивного инвентаря выступило снаряжение подразделений силового ведомства: бронежилеты, каски, щиты и др. При прохождении эстафеты школьникам и стражам правопорядка пришлось проявить физическую подготовку, сплоченность, а также взаимовыручку. Помощь в проведении состязаний оказали учащиеся группы специального назначения «Стальная рысь» имени погибшего собравца лейтенанта Юрия Латыпова из кемеровской школы №74. Именно в этом учебном учреждении в прошлом году прошли первые «Старты спецназа».

В ходе упорной борьбы победу в военно-спортивной эстафете одержали хозяева состязаний – учащиеся школы № 100 вместе с гостями из кемеровского спецназа. Для каждой команды участников организаторы подготовили почетные грамоты от региональной Росгвардии, а также сладкие подарки – пироги с наименованием подразделений.

В минувшем августе Росгвардией Кузбасса дан старт патриотического марафона «Позывной Золотая Звезда», приуроченный к предстоящему 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Проект призван объединить учащихся новокузнецких и кемеровских школ, в которых учились погибшие росгвардейцы. В течение года стражи правопорядка проведут для школьников ряд масштабных мероприятий, в ходе которых юные кузбассовцы познакомятся друг с другом, узнают о подвигах геройских учеников и о специфике службы в Росгвардии.