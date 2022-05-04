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В Новокузнецке прошёл финал конкурса «StartUp» от Новых людей

30 апреля Новокузнецке прошёл финальный воркшоп конкурса «StartUp» от партии «Новые люди». Он реализовался в рамках образовательной программы «Я в деле», которая направлена на развитие предпринимательства среди молодых людей.

 В начале мероприятия была организована ярмарка проектов, которые участники разрабатывали в течение двух месяцев. Как и на курсе, максимум практики: начинающие предприниматели дали всем желающим возможность посмотреть свой продукт.


На защите они показали, как они усвоили азы предпринимательства. В том числе представили бизнес-модель, ценностное предложение, целевую аудиторию, конкурентов.

Жюри выбрали три проекта среди которых,
1 место проект «Мнёж» по изготовлению съедобного пластилина;
2 место проект «AIRY» по созданию интернет-площадки для начинающих креаторов;
3 место проект «WooFee» по созданию кофейни в г. Прокопьевск.

В качестве членов жюри выступили:
Лариса Сорокина, владелец бизнеса с 2012 г. (Магазин «Императорский фарфор»). Специалист в области квантовой психологии, консультирую и сопровождаю предпринимателей;
Татьяна Прокопьева, специалист в области бухгалтерского учёта и педагогики, в бизнесе с 2016 года (владелец Фабрики предпринимательства Дети, соучредитель сети магазинов Тепла-Всем.РФ);
Владимир Малахин, пресс-секретарь регионального отделения партии в Кемеровской области, член совета регионального отделения партии.

 «Во время курса участники узнали ключевые бизнес-процессы. Благодаря этому проработали бизнес-модель своего проекта, сегментировали целевую аудиторию. Важный элемент для них — нетворкинг. Все обрели новые знакомства и друзей. Хотят развиваться в сообществе и дальше. Ведь дальше — больше!» — рассказал Владимир Малахин, пресс – секретарь Регионального отделения партии «Новые люди» в Кузбассе.

 Участники курса получили официальные сертификаты о его прохождении, а победителей наградили призами.

 Федеральная образовательная программа «Я в деле» - реализуется в 63 регионах страны, призванная распространить предпринимательские навыки среди молодежи


Курс «StartUp» — закончен. После защиты проектов следуют новая ступень в молодёжном предпринимательстве.

Культура
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
04/05/2022
Культура
Новокузнецк

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