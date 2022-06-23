В Новокузнецке провели для детей квест-игру «Безопасное лето»

Старшим помощником прокурора Центрального района г. Новокузнецка Лазаревой Элиной в целях предупреждения детского травматизма и несчастных случаев в летний период с детьми, посещающими отделение дневного пребывания несовершеннолетних МКУ Центр социальной помощи семье и детям проведена квест- игра «Безопасное лето».

В ходе мероприятия использовались подготовленные прокуратурой района презентации, памятки, в форме игры ребята повторяли правила безопасного поведения в быту, общественных местах, при общении с чужими людьми на улице. Девизом мероприятия стали слова " Безопасность в наших руках!".

В ходе данного мероприятия ребята с азартом разгадывали загадки, рассматривали иллюстрации, рисовали картинки на темы безопасного поведения у водоемов, на дороге, во время прогулок в лесу. Детям было разъяснено, как не стать жертвой преступления и не оказаться в ситуациях, создающих угрозу, особое внимание уделено необходимости проявлять осторожность при пользовании социальными сетями. Работником прокуратуры был проведен инструктаж действий при пожаре, в форме игры были проверены действия детей при обнаружении подозрительного предмета.

В целях профилактики подростковой преступности подросткам были разъяснены меры уголовной ответственности несовершеннолетних и возможных последствиях нарушения административного и уголовного законодательства, сотрудникам центра для распространения переданы изготовленные прокуратурой района разъяснительные буклеты «Подозрительный предмет», «Права детей».

В итоге игры ребята собрали ключевую фразу «Наше лето красное, а главное безопасное!». Все участники получили сладкие призы.

Работник прокуратуры напомнила о том, что безопасность зависит от соблюдения правил поведения, знать которые нужно каждому, пожелала всем присутствующим безопасного летнего отдыха.

Заместитель прокурора района

Н.А. Чебанов